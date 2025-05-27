В Самарской области полицейские задержали двух мужчин с 10 килограммами героина

В Сызрани прошла операция правоохранителей «Канал Горный форпост». Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Во время работы сотрудники ГАИ остановили автомобиль Lexus с целью проверки документов. Силовики обратили внимание, что водитель и пассажир вели себя нервно.
Тогда полицейские решили проверить автомобиль. В ходе осмотра под сиденьями были найдены свертки, в которых, как позже выяснилось, находился героин. Всего насчитали 10 килограммов запрещенного вещества.
На допросе подозреваемые сознались, что купили наркотик для дальнейшей продажи.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
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