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МВД Беларуси: похищенную отцом-россиянином девочку передали матери

Россиянин пытался через Беларусь вывезти свою несовершеннолетнюю дочь — он был задержан белорусскими пограничниками в минском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Девочку, похищенную отцом-россиянином, сотрудники белорусской милиции передали матери, семья воссоединилась, сообщила Sputnik официальный представитель МВД Наталья Сахарчук.

Ранее при оформлении документов на рейс Минск — Дубай в Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ. Документы оказались поддельными.

Мужчина был задержан, девочка передана сотрудникам милиции.

«Мы связались с мамой девочки, после чего ребенок был передан ей. Девочка находится в Санкт-Петербурге», — сказала Сахарчук.

Она особо подчеркнула, что воссоединение семьи стало результатом успешного взаимодействия правоохранительных органов двух государств — Беларуси и России.