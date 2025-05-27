МВД Беларуси: похищенную отцом-россиянином девочку передали матери

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Девочку, похищенную отцом-россиянином, сотрудники белорусской милиции передали матери, семья воссоединилась, сообщила Sputnik официальный представитель МВД Наталья Сахарчук.
Ранее при оформлении документов на рейс Минск — Дубай в Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ. Документы оказались поддельными.
Мужчина был задержан, девочка передана сотрудникам милиции.
«Мы связались с мамой девочки, после чего ребенок был передан ей. Девочка находится в Санкт-Петербурге», — сказала Сахарчук.
Она особо подчеркнула, что воссоединение семьи стало результатом успешного взаимодействия правоохранительных органов двух государств — Беларуси и России.