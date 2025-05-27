Студент, убивший соседа по комнате в общежитии ВГУ, сам сдался полиции

В региональном ГУ МВД России рассказали подробности убийства в общежитии Воронежского госуниверситета.
В пятницу, 23 мая, в дежурную часть ОМВД России по Аннинскому району явился 23-летний житель Белгородской области. Он сообщил, что зарезал соседа по комнате в общежитии, расположенного на улице Хользунова, 50 в Воронеже. Информация подтвердилась: по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили тело учащегося ВГУ — жителя Белгородской области.
По данным правоохранительных органов, в ночь на 23 мая между двумя земляками произошел конфликт. Подозреваемый взял нож и нанес своему соседу несколько ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник сел в рейсовый автобус и уехал в Аннинский район. Там он сам сдался полиции.
Юношу доставили в следственные органы. Он заключен под стражу. По факту убийства (часть 1 статья 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело.
Прощальная церемония с погибшем студентом факультета географии, геоэкологии и туризма состоялась в Белгороде. На похоронах дежурила скорая помощь — родители юноши тяжело переживают трагедию.