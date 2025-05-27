Студент, убивший соседа по комнате в общежитии ВГУ, сам сдался полиции

По данным правоохранительных органов, в ночь на 23 мая между двумя земляками произошел конфликт. Подозреваемый взял нож и нанес своему соседу несколько ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник сел в рейсовый автобус и уехал в Аннинский район. Там он сам сдался полиции.