Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замов

По данным следствия, районные чиновники заставляли руководство школ и детсадов за счет бюджетных средств заключать прямые договоры на поставку мебели и техники якобы для нужд учебных заведений. А на самом деле все закупленное имущество заместители главы забирали в администрацию, чтобы обставить свои кабинеты. Всего было заключено 12 таких договоров на сумму более 1,5 миллиона рублей.