Начался судебный процесс по делу о передаче данных покойников в Волгограде

В Волгограде начался судебный процесс по делу о передаче данных умерших людей. Это первое в регионе разбирательство подобного рода с момента открытия рынка ритуальных услуг для конкуренции. На скамье подсудимых оказались директор ритуального агентства, его сотрудник, а также сотрудники оперативной службы «112» Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «“Ритуальный патруль”.