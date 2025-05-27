Начался судебный процесс по делу о передаче данных покойников в Волгограде

В Волгограде начался судебный процесс по делу о передаче данных умерших людей. Это первое в регионе разбирательство подобного рода с момента открытия рынка ритуальных услуг для конкуренции. На скамье подсудимых оказались директор ритуального агентства, его сотрудник, а также сотрудники оперативной службы «112» Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «“Ритуальный патруль”.
По версии следствия, эти люди обвиняются в нарушении статьи 272 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконный доступ к компьютерной информации и передачу персональных данных. Им вменяется в вину незаконное получение доступа к информации об умерших людях и последующая ее передача заинтересованным лицам.
В случае, если вина подсудимых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс вызвал широкий общественный резонанс, ведь незаконная передача данных об умерших является не только нарушением закона, но и аморальным поступком, нарушающим права и чувства родственников усопших.