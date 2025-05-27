В Краснодаре дали 6 лет колонии организатору финансовой пирамиды

Она признана виновной в создании преступного сообщества, мошенничестве в крупном размере и незаконной регистрации юридических лиц (часть 1 статьи 210, часть 4 статьи 159, пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, в 2020 году в Москве и Краснодаре открылись офисы ООО «Стандарт Премьер» и ООО «УК “Орион”», руководителем которых была Кузнецова. В незаконной деятельности участвовали также другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Под видом инвестиционной деятельности фигурантка и её сообщники привлекали деньги граждан, обещая доход от 8 до 27% годовых за счёт вложений в крупные российские компании. На деле же средства присваивались, а незначительные выплаты вкладчикам проводились за счёт поступлений от новых участников.
Жертвами махинаций стали свыше 100 человек. Суд назначил Кузнецовой 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей предстоит возместить ущерб пострадавшим в размере более 25 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.