В Краснодаре дали 6 лет колонии организатору финансовой пирамиды

Согласно материалам дела, в 2020 году в Москве и Краснодаре открылись офисы ООО «Стандарт Премьер» и ООО «УК “Орион”», руководителем которых была Кузнецова. В незаконной деятельности участвовали также другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.