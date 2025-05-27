В Уфе ищут мотоциклистов, устроивших ночное фаер-шоу

В Уфе ищут мотоциклистов, которые решили запустить фейерверки прямо на ходу на проспекте Салавата Юлаева. Молодые люди устроили захватывающее, но опасное фаер-шоу, которое может обернуться для них большой проблемой, ведь поступок байкеров не оценили в столичной Госавтоинспекции.