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В Уфе ищут мотоциклистов, устроивших ночное фаер-шоу

Возможно, за рулем байков могли быть выпускники.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ищут мотоциклистов, которые решили запустить фейерверки прямо на ходу на проспекте Салавата Юлаева. Молодые люди устроили захватывающее, но опасное фаер-шоу, которое может обернуться для них большой проблемой, ведь поступок байкеров не оценили в столичной Госавтоинспекции.

— Мотоциклисты создали угрозу безопасности дорожного движения как для себя, так и для других участников. В настоящее время сотрудниками полиции ведутся мероприятия по установлению личностей всех правонарушителей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что за рулем байков могли быть еще вчерашние школьники, которые захотели отпраздновать выпускной.

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