В Уфе ищут мотоциклистов, устроивших ночное фаер-шоу

В Уфе ищут мотоциклистов, которые решили запустить фейерверки прямо на ходу на проспекте Салавата Юлаева. Молодые люди устроили захватывающее, но опасное фаер-шоу, которое может обернуться для них большой проблемой, ведь поступок байкеров не оценили в столичной Госавтоинспекции.
— Мотоциклисты создали угрозу безопасности дорожного движения как для себя, так и для других участников. В настоящее время сотрудниками полиции ведутся мероприятия по установлению личностей всех правонарушителей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Предполагается, что за рулем байков могли быть еще вчерашние школьники, которые захотели отпраздновать выпускной.
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