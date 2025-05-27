Продавал уран задешево: экс-директора «Казатомпрома» осудили в Астане

АСТАНА, 27 мая — Sputnik. Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему топ-менеджеру национальной компании «Казатомпром» за злоупотребление должностными полномочиями.
Будучи директором по коммерции, подсудимый в 2021 году заключил 3 краткосрочных договора по реализации урана по заниженной цене, причинив государству ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16,5 млрд тенге ($32,3 млн).
Но на этом он не остановился: в течение 2021−2022 годов еще заключил 10 договоров по реализации урана по заниженной среднерыночной стоимости — ущерб составил 3,6 млрд тенге ($7,04 млн).
В свой карман по этим 13 контрактам он положил бонус в 9 млн тенге ($17,6 тысячи).
Бывший директор нацкомпании получил 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества, подчеркнули в суде.
Ему также пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе, а еще предложили внести представление президенту о лишении государственной награды: медаль «Ерен егбегі ушін».