Виновник гибели реставратора из Волгограда добился смягчения приговора

В Волгограде 27 мая 2025 года вступил в законную силу приговор по резонансному уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, которое унесло жизнь известного реставратора Сергей Типайлова. Виновным признан 39-летний Александр Буянов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.
Трагедия произошла 11 августа 2024 года в Центральном районе Волгограда. Буянов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал военный КАМАЗ. Не имея водительских прав, он выехал на дорогу и совершил наезд на 47-летнего реставратора, который шел по оживленному проспекту по всем правилам. Ужасающим фактом стало то, что ДТП произошло на глазах у детей погибшего. После наезда Буянов скрылся с места происшествия.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Суд первой инстанции признал Буянова виновным по нескольким статьям УК, включая угон транспортного средства и нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. С учетом всех обстоятельств суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Буянов был лишен права управлять транспортными средствами на три года.
Осужденный обжаловал приговор, просив смягчить назначенное наказание. Однако Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляцию, лишь незначительно изменил решение. Окончательно Буянову назначено наказание в виде семи лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок лишения прав сокращен до двух лет и десяти месяцев.
Приговор вступил в законную силу. Это дело стало трагическим напоминанием о последствиях вождения в нетрезвом виде и пренебрежения правилами дорожного движения.