Виновник гибели реставратора из Волгограда добился смягчения приговора

Трагедия произошла 11 августа 2024 года в Центральном районе Волгограда. Буянов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал военный КАМАЗ. Не имея водительских прав, он выехал на дорогу и совершил наезд на 47-летнего реставратора, который шел по оживленному проспекту по всем правилам. Ужасающим фактом стало то, что ДТП произошло на глазах у детей погибшего. После наезда Буянов скрылся с места происшествия.