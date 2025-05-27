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В Челябинске молодой самокатчик сбил 77-летнюю пенсионерку, ее увезла скорая

В Челябинске молодой самокатчик сбил 77-летнюю пенсионерку — ее увезла бригада скорой помощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 мая.

Около дома 30 по улице Горького (Тракторозаводский район) 18-летний водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода.

Телесные повреждения получила женщина 1947 года рождения, которая эвакуирована в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Инспекторы ДПС напоминают, что на тротуарах приоритет всегда у пешеходов. Дети до 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых, с 7 лет уже можно самостоятельно, но в обоих случаях нельзя выезжать на обочины и проезжую часть. С 14 лет можно при необходимости двигаться и по проезжей части, соблюдая все правила дорожного движения.