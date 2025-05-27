В Челябинске молодой самокатчик сбил 77-летнюю пенсионерку, ее увезла скорая

Инспекторы ДПС напоминают, что на тротуарах приоритет всегда у пешеходов. Дети до 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых, с 7 лет уже можно самостоятельно, но в обоих случаях нельзя выезжать на обочины и проезжую часть. С 14 лет можно при необходимости двигаться и по проезжей части, соблюдая все правила дорожного движения.