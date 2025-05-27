В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий

По данным ГУ МЧС, во вторник в 9.10 мск поступило сообщение о возгорании автобуса на 79-м километре автодороги Р-132. Пожар ликвидировали сотрудники третьей пожарно-спасательной части по охране Костромы. В салоне на момент происшествия было 23 человека, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Отправлены до пункта назначения другим автобусом, проинформировали в ведомстве.
«Предварительно установлено… произошло возгорание двигателя автобуса Neoplan, принадлежащий коммерческой организации из Костромы. В салоне автобуса находились 21 ученик СОШ № 38, сопровождающий и водитель, которые направлялись в санаторий “Лунева”. Пострадавших нет, все пассажиры своевременно покинули салон до распространения огня. В настоящее время все дети доставлены в санаторий», — сообщает прокуратура.
Сообщается, что прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, даст оценку деятельности ответственных лиц в сфере безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
О начале своей проверки сообщило и СУСК по Костромской области. «Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, предоставляющих услуги в сфере пассажирских перевозок детей», — говорится в сообщении.