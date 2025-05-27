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В полиции прокомментировали сообщение о маньяке, якобы орудующем в Ангарске

Видео с фейковой информацией появилось в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«В Ангарске орудует маньяк, душит женщин от 30 до 40 лет», — такое видеосообщение 27 мая появилось в соцсетях. Кадры разлетелись по местным пабликам, однако с пометкой: информация не подтверждена, требует проверки.

«Уже более трех жертв. Информация от знакомой, которая работает на труповозке, будьте бдительны», — говорит женщина на видео.

С этими данными корреспондент КП-Иркутск обратилась в ГУ МВД России по Иркутской области. В пресс-службе ведомства информацию опровергли. Женщину, которая опубликовала фейковую информацию, сейчас ищут.