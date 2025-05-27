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В Уфе мужчина помог другу спрятать труп и одолжил для перевозки тела машину

В Уфе житель Оренбургской области помог убийце избавиться от трупа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят 42-летнего жителя Оренбургской области, который помог своему другу избавиться от трупа. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

По информации ведомства, между двумя мужчинами в ноябре прошлого года произошла ссора, в ходе которой один расправился с другим. Убийца уфимца попросил своего знакомого спрятать тело и попросил приехать его к месту трагедии. Мужчина не стал обращаться в полицию, а согласился избавиться от трупа.

Мужчина завернули тело в ковер, вывезли его на территорию соседнего региона и оставили его в машине марки «ГАЗель», которая принадлежала другу убийцы.

Свою вину мужчина признал. Теперь его ждет суд, который определит его судьбу.

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