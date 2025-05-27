В Уфе мужчина помог другу спрятать труп и одолжил для перевозки тела машину

По информации ведомства, между двумя мужчинами в ноябре прошлого года произошла ссора, в ходе которой один расправился с другим. Убийца уфимца попросил своего знакомого спрятать тело и попросил приехать его к месту трагедии. Мужчина не стал обращаться в полицию, а согласился избавиться от трупа.