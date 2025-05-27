В Прикамье объявили о повышенной пожарной опасности

С 28 по 30 мая в отдельных районах Пермского края прогнозируется высокий уровень пожарной опасности — 4 класс. Об этом со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает ГУ МЧС по Пермскому краю.
Жителей просят соблюдать осторожность: не разжигать костры без необходимости, быть внимательными при использовании печей в банях, а также избегать открытого огня в парках и на сельскохозяйственных территориях.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам: 01, 101 или 112.
Ранее «Комсомолка» писала, что с начала 2025 года в Пермском крае произошло 1416 пожаров. Это на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако жертв и пострадавших избежать не удалось.
По словам заместителя начальника краевого управления МЧС Вадима Попова, за этот период погибли 73 человека, включая двух детей. Для сравнения, в прошлом году число погибших за тот же срок составляло 88 человек. Травмы в результате возгораний получили 120 человек, из них восемь — дети. В прошлом году пострадавших было меньше — 90 человек.