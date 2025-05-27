«Накачали препаратами и связали»: мать-одиночка заявила о своем похищении в Шымкенте

«Она утверждает, что неизвестные мужчины при детях похитили ее из дома, увезли в центр психологической помощи в Шымкенте, где ее накачали неизвестными препаратами, связали, удерживали в течение 10 дней и заставили подписать какие-то документы. Женщине удалось чудом сбежать», — говорится в посте Telegram-канала.