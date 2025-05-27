«Накачали препаратами и связали»: мать-одиночка заявила о своем похищении в Шымкенте

Обращение женщины опубликовал Telegram-канал «Письма Президенту». Мать-одиночка из Туркестанской области обратилась к президенту Казахстана за помощью.
«Она утверждает, что неизвестные мужчины при детях похитили ее из дома, увезли в центр психологической помощи в Шымкенте, где ее накачали неизвестными препаратами, связали, удерживали в течение 10 дней и заставили подписать какие-то документы. Женщине удалось чудом сбежать», — говорится в посте Telegram-канала.
В пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по заявлению женщины расследуется уголовное дело. В ведомстве уточнили, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий.
«В рамках расследования проверяется деятельность соответствующего центра, изучаются документация, записи, а также доводы, изложенные обеими сторонами», — отметили в ДП города.