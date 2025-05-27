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«Накачали препаратами и связали»: мать-одиночка заявила о своем похищении в Шымкенте

Казахстанка заявила о том, что ее похитили из дома и 10 дней удерживали в центре психологической помощи в Шымкенте, где накачали препаратами. Полиция проводит расследование, передает NUR.KZ.

Обращение женщины опубликовал Telegram-канал «Письма Президенту». Мать-одиночка из Туркестанской области обратилась к президенту Казахстана за помощью.

«Она утверждает, что неизвестные мужчины при детях похитили ее из дома, увезли в центр психологической помощи в Шымкенте, где ее накачали неизвестными препаратами, связали, удерживали в течение 10 дней и заставили подписать какие-то документы. Женщине удалось чудом сбежать», — говорится в посте Telegram-канала.

В пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по заявлению женщины расследуется уголовное дело. В ведомстве уточнили, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий.

«В рамках расследования проверяется деятельность соответствующего центра, изучаются документация, записи, а также доводы, изложенные обеими сторонами», — отметили в ДП города.