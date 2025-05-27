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«Девочка находится в Санкт-Петербурге». МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка была передана матери

МВД Беларуси: похищенная отцом-россиянином девочка передана матери.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка передана матери. Подробности озвучила официальный представитель Министерства внутренних дел Наталья Сахарчук, сообщает Sputnik.by.

Ранее сообщалось, что в момент оформления документов на рейс «Минск — Дубай» в Национальном аэропорту «Минск» сотрудники пограничного комитета задержали мужчину и девочку с паспортами граждан России. Выяснилось, что документы частично были подделаны. Уточняется, что мужчину задержали, а девочку передали сотрудникам милиции.

— Мы связались с мамой девочки, после чего ребенок был передан ей. Девочка находится в Санкт-Петербурге, — сообщила официальный представитель МВД Беларуси.

По словам Сахарчук, воссоединение семьи стало результатом успешного взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России.

Говорится, что задержанный в ночью 21 на 22 мая 2025 года гражданин России сейчас находится в изоляторе временного содержания. Лишенный родительский прав, весной 2020 года он забрал дочь и скрылся. Ребенка искали на протяжении нескольких лет.

Тем временем милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла: «Тело обнаружено в водоеме».

Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.

Кстати, Минздрав Беларуси сказал о надбавке в 50% оклада одной из категорий сотрудников.