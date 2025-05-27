«Девочка находится в Санкт-Петербурге». МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка была передана матери

Говорится, что задержанный в ночью 21 на 22 мая 2025 года гражданин России сейчас находится в изоляторе временного содержания. Лишенный родительский прав, весной 2020 года он забрал дочь и скрылся. Ребенка искали на протяжении нескольких лет.