«Девочка находится в Санкт-Петербурге». МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка была передана матери

МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка передана матери. Подробности озвучила официальный представитель Министерства внутренних дел Наталья Сахарчук, сообщает Sputnik.by.
Ранее сообщалось, что в момент оформления документов на рейс «Минск — Дубай» в Национальном аэропорту «Минск» сотрудники пограничного комитета задержали мужчину и девочку с паспортами граждан России. Выяснилось, что документы частично были подделаны. Уточняется, что мужчину задержали, а девочку передали сотрудникам милиции.
— Мы связались с мамой девочки, после чего ребенок был передан ей. Девочка находится в Санкт-Петербурге, — сообщила официальный представитель МВД Беларуси.
По словам Сахарчук, воссоединение семьи стало результатом успешного взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России.
Говорится, что задержанный в ночью 21 на 22 мая 2025 года гражданин России сейчас находится в изоляторе временного содержания. Лишенный родительский прав, весной 2020 года он забрал дочь и скрылся. Ребенка искали на протяжении нескольких лет.
Тем временем милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла: «Тело обнаружено в водоеме».
Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.
Кстати, Минздрав Беларуси сказал о надбавке в 50% оклада одной из категорий сотрудников.