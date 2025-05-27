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В Омске комиссия по помилованию одобрила прошение лишь одного заключенного

Теперь окончательное решение относительно заключенного примет Президент России.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по вопросам помилования в Омской области одобрила ходатайство одного из шести осужденных. Заседание прошло 26 мая под руководством министерства региональной безопасности региона.

Как сообщили в ведомстве, рассмотрены дела шести заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Помилование рекомендовано только одному из них, осужденному за преступление средней тяжести. При принятии решения учитывались документы, предоставленные администрациями колоний и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Омской области.

Окончательное решение о помиловании примет президент России Владимир Путин. Согласно законодательству, глава государства имеет исключительное право на применение помилования.

Ранее мы писали, что Омские браконьеры не смогли обжаловать приговор.