В Омске комиссия по помилованию одобрила прошение лишь одного заключенного

Как сообщили в ведомстве, рассмотрены дела шести заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Помилование рекомендовано только одному из них, осужденному за преступление средней тяжести. При принятии решения учитывались документы, предоставленные администрациями колоний и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Омской области.