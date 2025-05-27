Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в «Крокусе»

Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в «финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в “Крокус сити холле”, а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.