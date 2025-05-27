Два ребенка утонули в Башкирии

С января 2025 года в водоемах Башкирии погибли 22 человека. Среди жертв — двое несовершеннолетних: школьник из Стерлитамака и семилетняя девочка из Куюргазинского района, которая поскользнулась на понтоне и упала в воду. Об этом сообщила начальница учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Татьяна Норкина.