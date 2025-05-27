Два ребенка утонули в Башкирии

С января 2025 года в водоемах Башкирии погибли 22 человека. Среди жертв — двое несовершеннолетних: школьник из Стерлитамака и семилетняя девочка из Куюргазинского района, которая поскользнулась на понтоне и упала в воду. Об этом сообщила начальница учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Татьяна Норкина.
Специалист подчеркнула необходимость постоянного контроля взрослых за детьми вблизи водоемов. Для безопасного отдыха рекомендуется посещать исключительно официально утвержденные пляжные зоны. В грядущем купальном сезоне в регионе планируется открытие 192 специально оборудованных мест, соответствующих всем требованиям безопасности.
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