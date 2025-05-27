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Экс-заместителю главы Дегтярска грозит восемь лет за крупную взятку

Бывшему заместителю главы Дегтярска грозит почти восемь лет лишения свободы по обвинению за посредничество во взяточничестве, сообщает прокуратура Свердловской области.

Источник: прокуратура Свердловской области

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга 27 мая прошли судебные прения по делу Виктора Солдатова, бывшего заместителя главы администрации городского округа Дегтярск. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с февраля по июль 2024 года Солдатов передал мэру округа Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО «Жилые кварталы». Она предназначалась за покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и помощь в ведении бизнеса.

— При этом средства в сумме 1,7 миллиона рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения за оказание посреднических услуг. Осужденный признал вину в инкриминируемых преступлениях, — уточняет региональная прокуратура.

Прокурор попросил для него наказание в виде семи лет восьми месяцев в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере трёхкратной суммы взятки и запрет занимать государственные должности на пять лет.

Уголовное дело в отношении главы города Пильникова сейчас также рассматривается в суде.