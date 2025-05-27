Экс-заместителю главы Дегтярска грозит восемь лет за крупную взятку

По версии следствия, в период с февраля по июль 2024 года Солдатов передал мэру округа Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО «Жилые кварталы». Она предназначалась за покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и помощь в ведении бизнеса.