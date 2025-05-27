На борту рейса Екатеринбург — Сочи скончался пассажир

Информацию о произошедшем подтвердил представитель воздушной гавани агентству ТАСС.
По данным пресс-службы аэропорта, воздушное судно Boeing-777 приземлилось в Актобе в 12:40 по местному времени (10:40 мск). На борт немедленно были направлены медицинские службы, однако, несмотря на предпринятые меры, спасти пассажирку не удалось. Уточняется, что речь идет о женщине 1983 года рождения, ее смерть наступила еще до посадки.
В аэропорту выразили соболезнования родным и близким погибшей, отметив слаженные действия экипажа и наземных служб в ходе нештатной ситуации.
«Ъ-Кубань» сообщал, что самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, произвел внеплановую посадку в международном аэропорту Актобе (Казахстан) утром 27 мая. На борту воздушного судна Boeing-777 находились 564 человека.