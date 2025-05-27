На борту рейса Екатеринбург — Сочи скончался пассажир

По данным пресс-службы аэропорта, воздушное судно Boeing-777 приземлилось в Актобе в 12:40 по местному времени (10:40 мск). На борт немедленно были направлены медицинские службы, однако, несмотря на предпринятые меры, спасти пассажирку не удалось. Уточняется, что речь идет о женщине 1983 года рождения, ее смерть наступила еще до посадки.