Белоруска купила дачу, а ее муж пошел в милицию из-за находки в шкафу. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что жительница Слуцка купила участок земли с постройками в пригороде под дачу. В одном из шкафов на полке семейная пара нашла предмет, который был похож на пистолет. О необычной находке мужчина заявил в милицию.
Судебный эксперт установил, что найденный предмет является нарезным огнестрельным оружием — пистолетом «Мелиор», который был изготовлен заводским способом и пригоден для стрельбы.
«В ходе проверки установлено, что найденный пистолет принадлежал бывшему владельцу участка, который скончался в 2005 году», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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