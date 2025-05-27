Верховный суд Башкирии оправдал экс-министра предпринимательства и туризма

Верховный суд Башкирии вынес оправдательный приговор в отношении экс-министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова. По имеющейся информации, суд не усмотрел в действиях бывшего чиновника признаков преступления.
Напомним, что Афзалову вместе с первым заместителем министра транспорта республики Виктором Жульковым вменялось превышение должностных полномочий во время ремонта на улице Горького в Сибае и участке автодороги Сибай — Туяляс. Оба фигуранта категорически отвергали предъявленные обвинения.
Прошлым летом суд Сибая признал чиновников виновными, но уже осенью 2024 года ВС РБ полностью оправдал Жулькова, а в отношении Афзалова отменил обвинение по одному из эпизодов дела.
Весной 2025 года Шестой кассационный суд оставил без изменений приговор Жулькова, а также поставил точку в деле Афзалова.
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