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В Челябинске завели дело после получения ожогов пассажирками автобуса

Девушкам пришлось ехать в больницу самостоятельно, водитель им не помог.

СУ СКР по региону завело уголовное дело после сообщений в СМИ о пассажирках, получивших ожоги во время поездки в автобусе. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился во время движения автобуса № 51 по улице Энгельса в Челябинске. Две пассажирки получили ожоги из-за неисправной системы кондиционирования. Кроме того, водитель автобуса не оказал девушкам помощь. Им пришлось самостоятельно ехать в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

В настоящее время следователь СК России истребовал документы по организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. Обстоятельства, причины и условия происшествия устанавливаются.