В Челябинске завели дело после получения ожогов пассажирками автобуса

СУ СКР по региону завело уголовное дело после сообщений в СМИ о пассажирках, получивших ожоги во время поездки в автобусе. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Инцидент случился во время движения автобуса № 51 по улице Энгельса в Челябинске. Две пассажирки получили ожоги из-за неисправной системы кондиционирования. Кроме того, водитель автобуса не оказал девушкам помощь. Им пришлось самостоятельно ехать в больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».
В настоящее время следователь СК России истребовал документы по организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. Обстоятельства, причины и условия происшествия устанавливаются.