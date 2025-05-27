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В Башкирии нашли опасные детские площадки

В Башкирии выявили более 100 нарушений на детских площадках.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 нарушений на детских игровых площадках в различных населенных пунктах Башкирии выявили сотрудники Госкомжилнадзора. Инспекторы в течение последних двух месяцев обследовали 294 детские игровые зоны на территории Уфы, Стерлитамака и Стерлитамакского района.

В результате было обнаружено 107 нарушений, при этом более половины из них (52 случая) удалось устранить непосредственно во время проверки. Особую обеспокоенность специалистов вызвали 27 площадок, которые требуют немедленного демонтажа из-за их аварийного состояния.

— Наиболее распространенными проблемами стали повреждения деревянных конструкций, отслоение защитного лакокрасочного покрытия, а также сломанные ступени на горках, — пояснили в ведомстве.

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