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В Ейском районе Краснодарского края тлеет мусор на площади 1000 «квадратов»

Мусоре тлеет на свалке в Ейском районе.

В Ейском районе Краснодарского края происходит тление на мусорном полигоне, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В поселке Симоновка произошло возгорание на свалке твердых бытовых отходов. В настоящее время, уточнили в ведомстве, открытого горения нет.

Мусор тлеет очагами на площади около 1000 «квадратов». Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации горения задействовано пять человек и пять единиц техники.

Напомним, в Новороссийске потушили полигон ТБО, горевший больше месяца. Пожар, напомним, возник на полигоне в селе Борисовка на горе Щелба в ночь на 13 марта. По данным информагентства, пожар на мусорном полигоне потушен к 21:00 17 апреля.

Ранее мы писали, в Усть-Лабинском районе подожгли мусорный полигон. В субботу, 29 марта, начался пожар на территории мусорного полигона в районе поселка Двубратского. По данным его оператора, к возгоранию привел поджог, сообщение о котором зарегистрировали в полиции.