В Ейском районе Краснодарского края тлеет мусор на площади 1000 «квадратов»

Напомним, в Новороссийске потушили полигон ТБО, горевший больше месяца. Пожар, напомним, возник на полигоне в селе Борисовка на горе Щелба в ночь на 13 марта. По данным информагентства, пожар на мусорном полигоне потушен к 21:00 17 апреля.