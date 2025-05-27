В Перми по факту кражи «Мишки с посикунчиком» возбудили уголовное дело

Бронзовая мини-скульптура пропала со скамейки на пешеходной части набережной в конце марта этого года. Позже в мэрии рассказали, что арт-объект украли двое неизвестных — мужчина и женщина. Через некоторое время похитителей удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Администрация обратилась в полицию.