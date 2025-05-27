В Перми по факту кражи «Мишки с посикунчиком» возбудили уголовное дело

В Перми по факту кражи арт-объекта «Мишка с посикунчиком», установленного на набережной Камы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Бронзовая мини-скульптура пропала со скамейки на пешеходной части набережной в конце марта этого года. Позже в мэрии рассказали, что арт-объект украли двое неизвестных — мужчина и женщина. Через некоторое время похитителей удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Администрация обратилась в полицию.
После проведенной проверки полиция отказала в возбуждении уголовного дела по данному факту. Не согласившись с принятым решением, прокуратура Ленинского района Перми его отменила. По результатам дополнительной проверки уголовное дело возбудили по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас расследование продолжается. Подозреваемые вернули похищенную скульптуру.