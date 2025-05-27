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В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину

Ростовская полиция провела беседу с 9-летним мальчиком после поджога мемориала.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД России по региону.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение о поджоге мемориала павшим за Родину, расположенного на площади Ленина.

«В ходе проверки полицией установлено, что несовершеннолетний поджёг деревянную палку, после чего огонь перекинулся на элементы памятника», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, нарушителю девять лет. «В настоящее время с ним и его мамой проведена профилактическая беседа», — сказал собеседник агентства.