В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД России по региону.
Накануне в дежурную часть ОМВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение о поджоге мемориала павшим за Родину, расположенного на площади Ленина.
«В ходе проверки полицией установлено, что несовершеннолетний поджёг деревянную палку, после чего огонь перекинулся на элементы памятника», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, нарушителю девять лет. «В настоящее время с ним и его мамой проведена профилактическая беседа», — сказал собеседник агентства.