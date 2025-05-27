В Самаре перенесут заседание по делу экс-главы регионального МЧС Олега Бойко

В Самаре перенесли заседание по уголовному делу о даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Экс-глава службы должен был предстать перед судом 27 мая, но его не привезли. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в суде.
«Заседание состоится, но будет отложено, так как подсудимых не этапировали из Москвы в Самару. Сегодня судья вместе с адвокатами определит новую дату», — рассказали в суде Ленинского района.
Напомним, экс-начальник регионального МЧС признался в получении колоссальной суммы — более 25 млн рублей. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности.
Бойко находится под стражей с декабря 2023 года. Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд. Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко. 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Гущина признали виновным и лишили свободы на шесть лет.