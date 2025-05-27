Аэропорт Киренска вновь заработал после жесткой посадки самолета Ан-24

Вновь начал функционировать аэропорт Киренска в Иркутской области после серьезного авиаинцидента с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара». Накануне днем воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, работа аэропорта была приостановлена, передает ИА IrkutskMedia.