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Аэропорт Киренска вновь заработал после жесткой посадки самолета Ан-24

Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Источник: Krasnoyarskmedia

Вновь начал функционировать аэропорт Киренска в Иркутской области после серьезного авиаинцидента с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара». Накануне днем воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, работа аэропорта была приостановлена, передает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Борты летят, сообщили ТАСС в штурманской службе.

Добавим, сотрудники ВМ СУ на транспорте СКР ведут расследование жесткой посадки самолета Ан-24 в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в результате случившегося никто не пострадал.