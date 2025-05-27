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Фигуранты дела о многомиллионном мошенничестве в Самаре обжалуют приговор

Стороны подали апелляции по делу о хищении более 20 миллионов рублей. Ранее Железнодорожный районный суд Самары назначил обвиняемым реальные сроки лишения свободы.

Стороны подали апелляции по делу о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого стали бывший управляющий ООО «ТехноСтройГрупп 1» и представитель юридической организации.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года юрист был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении 8,2 млн рублей. По данным следствия, фигуранты пытались совершить мошенничество, в том числе связанное с хищением еще 12 млн рублей у бенефициаров компании.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением УМВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Железнодорожный районный суд г. Самары признал обоих виновными. Один из них приговорен к 4 годам лишения свободы, второй — к 6 годам, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В настоящее время и защита, и сторона обвинения обжаловали вынесенный приговор. Рассмотрение апелляционных жалоб состоится в установленном порядке.