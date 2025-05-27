Фигуранты дела о многомиллионном мошенничестве в Самаре обжалуют приговор

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года юрист был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении 8,2 млн рублей. По данным следствия, фигуранты пытались совершить мошенничество, в том числе связанное с хищением еще 12 млн рублей у бенефициаров компании.