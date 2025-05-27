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В Беларуси ОМОН задержал мужчину, которому грозит до 20 лет

Жителю Бобруйска грозит до 20 лет из-за незаконной подработки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ОМОН задержал мужчину, которому грозит до 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что сотрудниками наркоконтроля Могилевщины при силовой поддержке ОМОНа был задержан 32-летний житель Бобруйска. Удалось установить, что мужчина примерно два месяца назад нашел в интернете предложение, связанное с преступным заработком в качестве курьера интернет-наркошопа.

В МВД отметили, что фигурант распространял «товар» через закладки на территории Бобруйска, а также областного центра. Уточняется, что в жилье и тайниках было найдено и изъято 450 граммов особо опасного психотропа. Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

«Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Минске студентка забрала у родителей все деньги и золото и пошла в милицию.

Тем временем гендиректор-иностранец задержан в Беларуси с опасным грузом для тайника.

Также мы писали, что белоруска купила дачу, а ее муж пошел в милицию из-за находки в шкафу.