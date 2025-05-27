В Беларуси ОМОН задержал мужчину, которому грозит до 20 лет

В МВД отметили, что фигурант распространял «товар» через закладки на территории Бобруйска, а также областного центра. Уточняется, что в жилье и тайниках было найдено и изъято 450 граммов особо опасного психотропа. Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.