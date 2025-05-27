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Нижегородец погиб после съезда в кювет в Выксе

27 мая на трассе Шиморское — Тамболес в городском округе Выкса произошла смертельная авария.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области. 22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, съехал с дороги на третьем километре трассы. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось. Пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток на питбайке сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе, пытаясь избежать столкновения с автомобилем в Урене.