Нижегородец погиб после съезда в кювет в Выксе

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области. 22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, съехал с дороги на третьем километре трассы. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось. Пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняются.