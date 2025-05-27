Видео: массовая авария на трассе М-11 парализовала движение на подъезде к МКАД

До этого сообщалось, что в Москве возле метро «Котельники» перевернулось такси. На кадрах видно, как несколько мужчин толкают перевернувшийся в ДТП автомобиль Geely. На записи также видно, что у москвичей получается поставить такси на проезжую часть.