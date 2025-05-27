На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв. Видео

Мощный взрыв прогремел на территории химического завода Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает South China Morning Post. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако точное число жертв и пострадавших пока не сообщается.
Как передает государственный телеканал CCTV, спасательные работы продолжаются. Видеозаписи, распространенные в соцсетях, демонстрируют гигантский огненный шар и столб дыма, поднявшийся на сотни метров в небо.
По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что в домах вокруг предприятия были выбиты окна, а предметы внутри помещений разлетелись в разные стороны. Один из очевидцев, рассказывая интернет-изданию The Paper.cn, сообщил: «Дом потрясло, окна разнесло, вещи разбросало по комнате».
Причина случившегося пока не установлена. На месте работают спасательные службы, также начато расследование.