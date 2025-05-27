На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв. Видео

По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что в домах вокруг предприятия были выбиты окна, а предметы внутри помещений разлетелись в разные стороны. Один из очевидцев, рассказывая интернет-изданию The Paper.cn, сообщил: «Дом потрясло, окна разнесло, вещи разбросало по комнате».