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На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв. Видео

В китайском городе Гаоми на территории химического завода Shandong Youdao Chemical произошел сильный взрыв. Очевидцы сообщают, что домам нанесён ущерб — выбиты окна и повреждены мебель и стены. Пострадавшие есть, но их число пока не называется.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Мощный взрыв прогремел на территории химического завода Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает South China Morning Post. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако точное число жертв и пострадавших пока не сообщается.

Как передает государственный телеканал CCTV, спасательные работы продолжаются. Видеозаписи, распространенные в соцсетях, демонстрируют гигантский огненный шар и столб дыма, поднявшийся на сотни метров в небо.

По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что в домах вокруг предприятия были выбиты окна, а предметы внутри помещений разлетелись в разные стороны. Один из очевидцев, рассказывая интернет-изданию The Paper.cn, сообщил: «Дом потрясло, окна разнесло, вещи разбросало по комнате».

Причина случившегося пока не установлена. На месте работают спасательные службы, также начато расследование.