Надпись «Уфа» появилась на стене городов мира в Рио-де-Жанейро

Надпись на русском языке авторства мэра Уфы Ратмира Мавлиева появилась на стене городов мира около лестницы Селарона в Рио-де-Жанейро. Как пояснил сити-менеджер, он вписал Уфу в мировую историю.
Сейчас глава уфимской администрации находится в Бразилии в составе делегации на Генеральной Ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Уфа планирует активно обмениваться опытом с зарубежными коллегами, изучать лучшие мировые практики и демонстрировать собственные достижения.
Мавлиев выразил уверенность, что полученные знания лягут в основу новых перспективных проектов для развития уфимской городской среды.
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