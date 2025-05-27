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Надпись «Уфа» появилась на стене городов мира в Рио-де-Жанейро

Мэр города собственноручно вписал имя Уфы в международную историю.

Источник: Комсомольская правда

Надпись на русском языке авторства мэра Уфы Ратмира Мавлиева появилась на стене городов мира около лестницы Селарона в Рио-де-Жанейро. Как пояснил сити-менеджер, он вписал Уфу в мировую историю.

Сейчас глава уфимской администрации находится в Бразилии в составе делегации на Генеральной Ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Уфа планирует активно обмениваться опытом с зарубежными коллегами, изучать лучшие мировые практики и демонстрировать собственные достижения.

Мавлиев выразил уверенность, что полученные знания лягут в основу новых перспективных проектов для развития уфимской городской среды.

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