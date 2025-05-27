Деньги обманутой омички взыщут с дропера из Татарстана

Мошенники развели пожилую женщину по стандартной схеме. На «безопасный счет» она перевела мошенникам треть миллиона, было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Октябрьского округа города Омска провела проверку и установила, что заявительнице в одном из мессенджеров позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Убежденная мошенником в необходимости перевода пенсионных накоплений женщина перечислила почти 300 тысяч рублей на счет, привязанный к указанному им номеру телефона.