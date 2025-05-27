Деньги обманутой омички взыщут с дропера из Татарстана

По решению суда дропер из Татарстана вернет обманутой мошенниками омичке 300 тысяч рублей. Иск в интересах 56-летней жительницы Омска подала прокуратура.
Мошенники развели пожилую женщину по стандартной схеме. На «безопасный счет» она перевела мошенникам треть миллиона, было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Октябрьского округа города Омска провела проверку и установила, что заявительнице в одном из мессенджеров позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Убежденная мошенником в необходимости перевода пенсионных накоплений женщина перечислила почти 300 тысяч рублей на счет, привязанный к указанному им номеру телефона.
В ходе расследования установлено, что похищенные денежные средства поступили жителю Республики Татарстан — так называемому дроперу, который передал их по цепочке дальше. В целях защиты прав потерпевшей и взыскания с владельца счета суммы, полученной мошенническим путем, прокуратура направила в суд исковое заявление. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Исполнение решения прокуратура взяла на контроль.