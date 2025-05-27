Как судят экс-замгубернатора Виталия Кушнарева: что известно к этому часу?

«У нас есть договоренности, есть долги, которые нужно вернуть. Какая разница, куда их отдавать. Всё равно их придется отдавать. Мне нужно вопрос по УФАСу закрывать. Мы-то с вами вопросы делили. Да, сейчас мне деньги нужны не на футбол, а деньги в целом. А потом вам какая разница — футбол или не футбол. Остались деньги, я их на футбол перечислю. Я тебе платежку показать могу», — так Кушнарев объяснял Селезневу для чего ему срочно нужны деньги.