Как судят экс-замгубернатора Виталия Кушнарева: что известно к этому часу?

21 апреля. Первое заседание
Заседание прошло в Железнодорожном суде Ростова. На заседании было прочитано обвинительное заключение: Виталий Кушнарев требовал от гендиректора «Т-Транс» Николая Селезнева взятку в размере 95 млн рублей за помощь в получении госконтрактов. Также правоохранители обнаружили дома у Кушнарева незарегистрированные пистолет и ружье.
Суд продлил арест Кушнарева до 3 октября.
Сторона защиты требовало сделать заседание закрытым, но суд отказал.
5 мая. Неожиданные подробности об образе жизни Кушнарева в Москве
Второе заседание в Железнодорожном суде было намного более интересным, чем первое.
Прокурор зачитывал диалог Кушнарева с Селезневым.
Сотрудники ФСБ взяли Кушнарева с поличным в кабинете Селезнева на Луговой, 4б. В кабинете нашли подарочный пакет и файл с листом, где находились 400 купюр по 5000 рублей. Также оперативники нашли 25 миллионов фальшивыми банкнотами.
Был изъят и оптический диск с записью разговора Кушнарева с Селезневым 8 ноября 2025 года.
«У нас есть договоренности, есть долги, которые нужно вернуть. Какая разница, куда их отдавать. Всё равно их придется отдавать. Мне нужно вопрос по УФАСу закрывать. Мы-то с вами вопросы делили. Да, сейчас мне деньги нужны не на футбол, а деньги в целом. А потом вам какая разница — футбол или не футбол. Остались деньги, я их на футбол перечислю. Я тебе платежку показать могу», — так Кушнарев объяснял Селезневу для чего ему срочно нужны деньги.
Кроме долгого общения о том, почему Кушнареву нужны деньги и куда он их планирует тратить экс-замгубернатора пустился в разговоры о здоровье и образе жизни, который пора сменить.
«Ну что, как дела, Михалыч? Здоровье — самое главное. Ехал, задумался… Надо бросать эту гадость курить. Мы в Москве были, пили, курили, вели развратный образ жизни», — вспоминал Кушнарев.
12 мая. Быть понятым
12 мая в Железнодорожном суде Ростова прошло третье заседание по делу Виталия Кушнарева. Оно было менее интересным, чем второе.
На суде был допрошен контролер комплекса на Луговой — Сергей Кондратьев. Контролера силовики пригласили в кабинет директора.
Кондратьев видел на столе расфасованные по пактем деньги и бумажные подарочные пакеты. Следователь записывал серийные номера всех купюр — 2 млн были настоящие, а еще 25 — фальшивыми.
«Прямо не говорили, что это взятка. Следователь задал вопрос о деньгах Кушнареву, а тот ответил — эти деньги благотворительная помощь футбольному клубу “Ростов”», — рассказал на суде Кондратьев.
В суде также были зачитаны показания Николая Селезнева. Глава «Т-Транс» рассказал, что Кушнарев поведал ему о некотором списке лояльных компаний Минтранса. Именно они смогут претендовать на получение госконтрактов на выполнение дорожных работ.
19 мая. Рассказ понятого и чиновников
На четвертом заседании по делу экс-замгубернатора Виталия Кушнарева был допрошен понятой Алексей Ераксин.
Сотрудники ФСБ утром 24 ноября предложили ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии. Силовики показали Ераксину муляжи купюр по 5000 рублей на 25 млн рублей и 2 млн рублей настоящих денежных средств. Был составлен акт с сериями и номерами купюр.
«Какой-либо заинтересованности у меня не было. С Кушнаревым не знаком. Нас отвели в другой кабинет на первом этаже и мы ожидали примерно два часа. Затем нас позвали снова пройти в кабинет Селезнева на третьем этаже. Там находился следователь СК РФ, Кушнарев, а также туда прибыл неизвестный мне мужчина», — рассказал на суде Ераксин.
Также на четвертом заседании допросили начальника управления строительства и реконструкции автодорог Петра Позднякова и экс-замминистра Дмитрия Евтеева. Чиновники рассказали, что никто не приказывал им мешать «Т-Транс» получать госконтракты и в целом работать.
Было также анонсировано, что на следующем заседании будет допрошен основной свидетель по делу — Николай Селезнев. Однако Селезнев опасается за свою жизнь и здоровье, и поэтому попросил допросить его дистанционно — сам он будет находиться на следующем слушании по делу Кушнарева в Таганрогском суде.
Сторона защиты выступила против. Виталий Кушнарев также был не согласен с просьбой Селезнева. Экс-замгубернатора региона отметил: Селезнев работает и прописан в Ростове, поэтому может выступить в Железнодорожном суде. А желание выступать дистанционно — попытка избежать неудобных вопросов.
Суд не прислушался к доводам защиты и принял решение удовлетворить ходатайство прокурора. Селезнева будут допрашивать дистанционно.
26 мая. Допрос главного свидетеля — не для чужих ушей
Пятое заседание с допросом Николая Селезнева могло бы быть очень интересным для общественности. Однако услышать показания главного свидетеля журналистам не удалось — заседание решили проводить в закрытом режиме.
Селезнев пожаловался на угрозы жизни и здоровью, которые он получает в сообщениях из мессенджеров. Глава «Т-Транса» считает, что ему угрожают со стороны Кушнарева.
В результате ФСБ ходатайствовало о проведении суда в закрытом режиме. Суд ходатайство удовлетворил.