В Прикамье таинственно пропал 6-летний мальчик: ищут сотни человек, в небо подняли самолет

КИЗЕЛ, 27 мая, ФедералПресс. В Кизеловском округе третьи сутки ищут шестилетнего Марка Аглиуллина, который 25 мая вышел из дома погулять на детскую площадку и пропал. Сначала на поиски ребенка отправились местные волонтеры и полиция, позже его уже начали искать всем городом. Сейчас к поискам присоединились даже жители других регионов, а в небо подняли самолет.