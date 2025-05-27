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В Прикамье таинственно пропал 6-летний мальчик: ищут сотни человек, в небо подняли самолет

КИЗЕЛ, 27 мая, ФедералПресс. В Кизеловском округе третьи сутки ищут шестилетнего Марка Аглиуллина, который 25 мая вышел из дома погулять на детскую площадку и пропал. Сначала на поиски ребенка отправились местные волонтеры и полиция, позже его уже начали искать всем городом. Сейчас к поискам присоединились даже жители других регионов, а в небо подняли самолет.

Источник: ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»

Ищут круглосуточно.

Утром 27 мая тревогу забил глава Кизела Андрей Родыгин: он призвал всех неравнодушных людей поддержать усилия поисковиков.

«Срочно требуются добровольцы для участия в поисках пропавшего мальчика — Аглиуллина Марка. Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Поиски ведутся круглосуточно. Координационный штаб расположен в здании аттракционов», — такое сообщение во вторник на своей странице в соцсетях опубликовал глава округа.

Пропал без следа.

На сегодня достоверно известно пока только одно: 25 мая в 12:00 из дома по улице Энгельса ребенок отправился гулять на детскую площадку, но домой не вернулся. Тогда родные забили тревогу и начали поиски, в которых участвует также брат пропавшего.

Волонтеры разместили в соцсетях ориентировку. Рост мальчика 110−116 см, он нормального телосложения, с темно-русыми короткими волосами. У ребенка темно-карие глаза. В день пропажи он был одет в серый спортивный костюм и носки с бело-красным рисунком. На ногах у мальчика были синие ортопедические сандалии.

Поисковики уже прочесали весь город, но зацепок пока не нашли. Полиция работает в городе и окрестностях совместно со следователями СК.

Самолет и волонтеры из других регионов.

Для поисков ребенка власти задействовали легкомоторный самолет, который с воздуха осматривает местность. Кроме того, на подмогу к местным волонтерам прибыли поисковики из других регионов. В Кизел выдвинулся челябинский экипаж поисковиков и пилотов БПЛА отряда «ЛизаАлерт». Формируется еще один экипаж с отрядом волонтеров из соседней Свердловской области.

По данным издания 59.ru, потерявшейся ребенок нездоров и не разговаривает, а его отец находится в местах лишения свободы.

Записи с камер видеонаблюдения пока что никак не помогли найти зацепки.

Завели уголовное дело об убийстве.

По данным СК по региону, в поиске пропавшего ребенка уже задействованы более 230 человек. Среди них — следователи и криминалисты ведомства, полицейские, волонтеры, а также представители других правоохранительных органов.

В ведомстве завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетнего».