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В СИЗО Самарской области чуть не пронесли десять телефонов и десять зарядок

В следственном изоляторе № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области сотрудник учреждения обнаружил попытку незаконного проникновения запрещённых предметов.

В следственном изоляторе № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области сотрудник учреждения обнаружил попытку незаконного проникновения запрещённых предметов.

Во время осмотра сумки адвоката, посетившего арестованного, обнаружены десять мобильных телефонов и десять зарядных устройств USB, скрытых с использованием специальных методов маскировки.

Инцидент зафиксирован документально посредством составления протокола административного правонарушения. Ведётся служебная проверка обстоятельств произошедшего.

По данному факту проводится проверка. Не пропустите новостей, которые мы публикуем только в нашем телеграм-канале!