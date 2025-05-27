В СИЗО Самарской области чуть не пронесли десять телефонов и десять зарядок

В следственном изоляторе № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области сотрудник учреждения обнаружил попытку незаконного проникновения запрещённых предметов.
Во время осмотра сумки адвоката, посетившего арестованного, обнаружены десять мобильных телефонов и десять зарядных устройств USB, скрытых с использованием специальных методов маскировки.
Инцидент зафиксирован документально посредством составления протокола административного правонарушения. Ведётся служебная проверка обстоятельств произошедшего.
По данному факту проводится проверка. Не пропустите новостей, которые мы публикуем только в нашем телеграм-канале!