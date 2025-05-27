Самарский областной суд лишил свободы членов ОПГ за производство 5 кг наркотиков

По уголовному делу проходили трое мужчин. «Запрещенку» изготавливали в прошлом году. Подробностями поделились представители региональной прокуратуры.
За несколько месяцев члены ОПГ купили оборудование и нужные компоненты. Обустроили лабораторию в шатре на территории около села Климовка Шигонского района губернии. К августу подготовили необходимые для «работы» условия.
Затем сделали примерно 5,4 килограмма запрещенных веществ. Позже об этом узнали правоохранители. На злоумышленников завели уголовное дело по фактам производства и хранения наркотиков.
Облсуд лишил их свободы на 16 лет и 6 месяцев, 17 лет и 17 лет и 6 месяцев. Это время проведут в исправительной колонии строгого режима. Также изъяли машину. Телефоны мужчин уничтожат.
Ранее в 63-м регионе полицейские задержали двух злоумышленников с 10 килограммами героина.
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