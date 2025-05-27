В Кокшетау 16-летний парень заработал язву желудка из-за увлечения энергетиками

«У парня — перфоративная язва желудка и перитонит разлитый, гнойный. Причина столь сложного диагноза — увлечение энергетиками. В итоге проведена операция — лапароскопия, ушивание язвы желудка, санация брюшной полости, дренирование. Хотелось бы еще раз предостеречь от энергетиков, призвать родителей контролировать их употребление. Да и взрослым это тоже вредно. Юноше предстоит сложное восстановление и здоровье уже не будет прежним. Останется шрам и рубец в желудке», — рассказал представителям издания главный врач хирургического отделения Ернар Кожабеков.