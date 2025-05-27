В Кокшетау 16-летний парень заработал язву желудка из-за увлечения энергетиками

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Nayzakokshe. Авторы рассказали, что врачи Многопрофильной областной детской больницы Кокшетау провели сложную операцию. А на операционном столе оказался юноша 16 лет.
«У парня — перфоративная язва желудка и перитонит разлитый, гнойный. Причина столь сложного диагноза — увлечение энергетиками. В итоге проведена операция — лапароскопия, ушивание язвы желудка, санация брюшной полости, дренирование. Хотелось бы еще раз предостеречь от энергетиков, призвать родителей контролировать их употребление. Да и взрослым это тоже вредно. Юноше предстоит сложное восстановление и здоровье уже не будет прежним. Останется шрам и рубец в желудке», — рассказал представителям издания главный врач хирургического отделения Ернар Кожабеков.
Напомним, прошлой осенью казахстанцу понадобилась помощь спасателей после двух банок «энергетика». В машине, следовавшей из Алматы в Караганду, одному из пассажиров стало плохо.
Медики бригады экстренного реагирования поставили мужчине диагноз «острый панкреатит», который проявился после употребления 2-х банок энергетического напитка. Оказав медицинскую помощь, спасатели доставили пострадавшего в больницу города Балхаш.