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Медведь прервал женский турнир по гольфу в Японии

Во время финального раунда женского турнира Twinfields Ladies в японском городе Комацу организаторы были вынуждены остановить игру из-за появления медведя на поле. Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнование отменили. Победительницей была признана 19-летняя Рейна Маэда, которая к тому моменту занимала лидирующую позицию. Это уже второй случай месяца, когда животные мешают проведению профессиональных турниров по гольфу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Пустое поле для гольфа во время финального раунда женского турнира Twinfields в гольф-клубе Twin Fields.
Пустое поле для гольфа во время финального раунда женского турнира Twinfields в гольф-клубе Twin Fields.Источник: Yoshimasa Nakano/JLPGA

Женский турнир Twinfields Ladies в японском городе Комацу был прерван и отменён из-за появления медведя на территории гольф-поля. Решение остановить соревнование было принято в целях безопасности игроков и зрителей, сообщает CBS News.

Происшествие случилось в субботу, в самом начале финального раунда турнира, проходившего на базе Golf Club Twin Fields в префектуре Исикава. Как только медведь был замечен на поле, организаторы приняли решение остановить соревнование.

Победительницей стала 19-летняя Рейна Маэда, которая к моменту отмены лидировала с результатом «шесть ниже пары» во втором раунде. За победу ей вручили приз в размере 2,7 миллиона иен, что составляет около 19 000 долларов.

«Я была очень удивлена, но при этом невероятно рада», — поделилась своими эмоциями спортсменка.

Это уже второй случай в текущем месяце, когда дикие животные становились причиной прерывания профессиональных гольф-соревнований. Ранее на чемпионате PGA в США игру приостанавливали дважды: сначала из-за черепахи, пересекавшей поле, а затем из-за змеи, внезапно появившейся на площадке.

Число случаев выхода медведей к людям в Японии достигло рекордного уровня: за истёкший год зафиксировано 219 нападений, шесть из которых закончились летальным исходом.

Как отметил биолог Коити Ямадзаки из Токийского университета сельского хозяйства, освободившиеся территории снова зарастают лесами, что создаёт благоприятные условия для расширения ареала обитания медведей.

В феврале 2025 года правительство Японии одобрило законопроект, разрешающий охотникам отстреливать медведей в населённых пунктах.