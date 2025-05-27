Медведь прервал женский турнир по гольфу в Японии

Во время финального раунда женского турнира Twinfields Ladies в японском городе Комацу организаторы были вынуждены остановить игру из-за появления медведя на поле. Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнование отменили. Победительницей была признана 19-летняя Рейна Маэда, которая к тому моменту занимала лидирующую позицию. Это уже второй случай месяца, когда животные мешают проведению профессиональных турниров по гольфу.