Более 20 кг синтетических наркотиков нашли в нижегородском лесу

По данным следствия, мужчина организовал в лесу шесть тайников, в которых хранилось в общей сложности 24 килограмма синтетических наркотических веществ. В ходе допроса задержанный признался, что устроился наркокурьером ради заработка. По его словам, анонимный куратор дистанционно направил его к месту, где находились расфасованные наркотики, предназначенные для распространения на территории Нижегородской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ.