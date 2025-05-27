Воронежский экс-замминистра туризма Александр Кукин останется в СИЗО еще на месяц

Напомним, Александр Кукин находится под стражей с начала февраля. По версии следствия, он принял работы, которые должны были проводиться индивидуальным предпринимателем Евгением Ягодкиным на государственный грант в 10 миллионов рублей. Средства выделялись на благоустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. Однако реконструкция была проведена не полностью. Таким образом, считают в СК, деньги из госказны были похищены. Александр Кукин свою вину не признает.