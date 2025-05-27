Режим «черного неба» на сутки ввели в башкирском Стерлитамаке

В Стерлитамаке объявлен особый режим из-за установившейся безветренной погоды. Как сообщили в городской администрации, ограничительные меры будут действовать с вечера 27 мая до вечера следующего дня.
Режим «черного неба» вводится при возникновении погодных явлений, способствующих концентрации вредных веществ в атмосфере. Особенно это актуально для промышленных городов с высокой плотностью застройки, где выбросы предприятий и автомобильные выхлопы создают повышенную нагрузку на экологию.
При введении второй степени НМУ промышленные предприятия обязаны принять меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
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