В Калининграде арестовали криминального авторитета

КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал мужчину, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда; по данным источника РИА Новости, речь идет о криминальном авторитете Алексее Белове, который с конца декабря находился в розыске.
По версии следствия, «авторитет» и его знакомый под угрозой насилия и распространения позорящих сведений вымогали у двоих жителей города не менее миллиона рублей, в случае отказа обещая рассказать, что они якобы готовили преступление против знакомых. Аналогичным образом она вымогали у другого гражданина не менее 925 000 рублей, отметила пресс-служба.
Кроме того, Б. обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В феврале 2024 года он организовал собрание представителей криминальной среды, где был наделен неформальном статусом «смотрящего» за Калининградской областью.
«Взят под стражу 45-летний мужчина, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии… Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года», — говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, «задержанный “авторитет” — это Алексей Белов, который с 28 декабря находился в розыске».