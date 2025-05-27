В Калининграде арестовали криминального авторитета

По версии следствия, «авторитет» и его знакомый под угрозой насилия и распространения позорящих сведений вымогали у двоих жителей города не менее миллиона рублей, в случае отказа обещая рассказать, что они якобы готовили преступление против знакомых. Аналогичным образом она вымогали у другого гражданина не менее 925 000 рублей, отметила пресс-служба.