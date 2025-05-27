Владел сетью подпольных казино: за что арестовали вора в законе Леху Московского

— За время своей работы я ни разу не слышал о таком воре в законе, как Леха Московский. Но то, что он не служил в армии, не был официально женат и вел подпольный бизнес, то это соответствует воровским понятиям. Если у следователей есть информация о том, когда и кем Иванов был «коронован» (получил статус вора в законе — прим. «ВМ»), то этого будет достаточно для доказательства его вины. За это Иванова могут посадить на срок от восьми до 15 лет, — заключил Игнатов.