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Владел сетью подпольных казино: за что арестовали вора в законе Леху Московского

В Новой Москве задержали вора в законе Леху Московского, который более 20 лет скрывался от полиции и держал подпольное казино в Нижнем Новгороде. Также под следствие попали 18 членов его банды. Он был знаком с одним из самых влиятельных лидеров криминального мира Дато Кутаисским, банда которого действовала в Грузии и Греции. Что еще известно о Лехе Московском — в материале «Вечерней Москвы».

В Новой Москве задержали вора в законе Леху Московского, который более 20 лет скрывался от полиции и держал подпольное казино в Нижнем Новгороде. Также под следствие попали 18 членов его банды. Он был знаком с одним из самых влиятельных лидеров криминального мира Дато Кутаисским, банда которого действовала в Грузии и Греции. Что еще известно о Лехе Московском — в материале «Вечерней Москвы».

Задержание Лехи Московского.

Вора в законе Алексея Иванова, известного в криминальных кругах по прозвищу Леха Московский, задержали в Новой Москве в ночь на субботу, 24 мая. В операции участвовали сотрудники полиции и ФСБ.

Той же ночью в Нижнем Новгороде накрыли сеть подпольных казино, которыми руководил Московский. Они располагались в двух квартирах на улицах Рождественской и Октябрьской Революции. Оперативники задержали 18 участников банды, при обысках у них нашли 16 игровых аппаратов, карты, фишки, три игровых стола, в том числе для игры в рулетку. Также у подозреваемых изъяли 140 тысяч рублей наличными.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о незаконной организации азартных игр. По данным «Прайм крайм», Леху Московского этапировали в Нижний Новгород и вместе с шестерыми сообщниками заключили в СИЗО. Еще двоих обвиняемых отправили под домашний арест, а с остальных взяли подписку о невыезде.

Чем занимался Леха Московский.

О том, что Алексей Иванов по прозвищу Леха Московский является вором в законе, стало известно лишь в 2024 году, однако сам преступник орудовал на территории нескольких российских регионов гораздо дольше.

Алексей Иванов получил статус вора в законе еще в 1997 году от другого криминального авторитета из Грузии — Давида Себискверадзе (Дато Кутаисский). Тогда же Иванова стали называть Лехой Московским или Москвичом.

В 2007 году Иванов впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда его задержали в московском районе Крылатское вместе с грузинскими ворами в законе Вахтангом Хатискаци (Вахо), Шотой Тевдорадзе (Шотико) и Гочей Алпаидзе (Алфасон). Но в итоге Московского отпустили. Таким образом, за время своей криминальной карьеры он не получил ни одной судимости.

Вместе с тем Иванов поддерживает связь с нижегородскими ворами в законе Сергеем Разживиным (Сека), Андреем Гамлевским (Гамлет), Виктором Жариновым (Цезарь) и Алексеем Назаровым (Назар).

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Иванов не служил в армии и вел бизнес, оформленный на гражданскую жену. На допросе подозреваемый не стал отвечать, является ли он вором в законе, пишет «Прайм крайм».

Как Московский может скрывать воровской статус.

Чтобы не признавать свой статус вора в законе, Иванов может использовать популярную в криминальном мире лазейку. Это может осложнить работу следователей, рассказал «Вечерней Москве» криминалист и подполковник милиции в отставке, в 90-е служивший в управлении МВД по борьбе с организованной преступностью, Михаил Игнатов.

— Сейчас когда воров в законе спрашивают об их статусе, многие отвечают фразой: «Кому надо, тот знает. А для вас я гражданин России такой-то». Таким образом они не отрицают, но и не признают свой воровской статус. Эта лазейка очень здорово им помогает, поэтому далеко не все такие разбирательства заканчиваются обвинительным вердиктом. Предполагаю, что Иванов мог прибегнуть к этому же способу, — пояснил эксперт.

В то же время криминалист отметил, что детали биографии Иванова не противоречат воровским нормам. Это только подкрепляет догадки следователей о его статусе.

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— За время своей работы я ни разу не слышал о таком воре в законе, как Леха Московский. Но то, что он не служил в армии, не был официально женат и вел подпольный бизнес, то это соответствует воровским понятиям. Если у следователей есть информация о том, когда и кем Иванов был «коронован» (получил статус вора в законе — прим. «ВМ»), то этого будет достаточно для доказательства его вины. За это Иванова могут посадить на срок от восьми до 15 лет, — заключил Игнатов.

С кем дружил Леха Московский.

Среди знакомых Лехи Московского есть достаточно влиятельные криминальные авторитеты. Среди них ныне покойный лидер воровского клана, действовавшего в грузинском городе Кутаиси, Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский). Он был одним из главных сторонников «короля российского криминального мира» Аслана Усояна (Деда Хасана). Себискверадзе «короновал» многих воров в законе, благодаря ему в Греции образовались крупнейшее в Европе воровское общество.

В 1999 году Дато ранили во время перестрелки, в результате чего он стал прикован к инвалидному креслу. В 2017 году его поймали в Афинах и приговорили к 16 годам колонии за создание организованной преступной группировки (ОПГ). А в апреле 2021 года он умер в колонии от онкологии.

Также Московский поддерживает связь с нижегородским криминальным авторитетом Сергеем Разживиным по прозвищу Сека. В 2012 году Сека создал ОПГ, которая главным образом занималась вымогательством. Также он причастен к хищениям средств со счетов клиентов Сбербанка. В 2014 году Секу приговорили к семи годам колонии строгого режима за организацию вымогательства. В 2020 году он вышел на свободу.

Еще один известный знакомый Московского — криминальный авторитет Андрей Гамлевский (Гамлет). В основном он занимался мошенничеством, воровством и вымогательством, частично контролировал ярмарку «Заречная» и рынок на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде. В настоящее время местонахождение Гамлета неизвестно.

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Виктор Жаринов (Цезарь), с которым также общается Дато, с 2021 года отбывает 10-летний тюремный срок за занятие высшего положения в преступной иерархии и в похищение двух нижегородских коммерсантов. Он вместе с сообщником несколько месяцев держал в заложниках бизнесмена и требовал, чтобы тот через счета своей компании обналичил 13 миллионов рублей из воровского общака.

В друзьях у Лехи Московского также был вор в законе Алексей Назаров по прозвищу Назар. Свой криминальный статус он получил в 2014 году, после чего до 2019 года оставался незамеченным для сотрудников правоохранительных органов.

Оперативники до сих пор продолжают ловить криминальных авторитетов, орудующих в России с 90-х годов. Например, в апреле в Москве задержали бизнесмена Сергея Горшунова, состоявшего в свердловской ОПГ «Центр» и известного в криминальных кругах по прозвищу Сын. Его подозревают в похищении и убийстве. Ранее его уже задерживали за расправы, но он сбежал в Арабские Эмираты и основал IT-компанию.

А в 2024 году в Свердловской области начался передел криминального мира. В сентябре криминальный авторитет Шакро Молодой назначил нового «смотрящего» за регионом, а к февралю 2025 года скончался участник свердловской ОПГ «Синие» Сергей Балагуров.