На улице Андреева загорелся недострой, огонь перекинулся на ближайшие деревья (фото)

На улице Андреева загорелся недостроенный дом. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Пожар произошёл во вторник, 27 мая. Пламя быстро перекинулось со здания на ветки ближайших деревьев. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь. О пострадавших не сообщается.
«Незадолго до этого на территории видели группу подростков, которые и могли спровоцировать пожар. Есть вариант, что это проводка дала сбой, так как вспыхнул вагончик, где обычно отдыхали строители», — поделился очевидец.
Накануне в Янтарном во время пожара в частном доме погиб мужчина.