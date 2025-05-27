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Появились подробности инцидента с падением ребенка в воду в Свияжске

Появились подробности инцидента в Свияжске, где сегодня коляска с маленьким ребенком упала в реку.

Выяснилось, что на пристани у супружеской пары, приехавшей из Москвы, случайно скатилась и упала в воду коляска с малышом. Родители в этот момент фотографировались и оставили коляску без присмотра. Ограждения в этом месте нет.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ребенка спасли водитель автобуса, охранник музея, неизвестный мужчина и отец малыша. От медицинской помощи москвичи отказались, погрузили коляску в автомобиль и тут же уехали.

Сейчас идут поиски родителей и спасителей ребенка.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Свияжске маленький ребенок вместе с коляской упал в реку. Мужчины, которые стояли рядом, сразу бросились на помощь. К счастью, они быстро достали испуганного малыша из воды.